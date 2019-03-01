Governo prorroga validade do concurso da Agepen

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (28.2) traz em sua publicação, o Decreto nº 15.171 que prorroga a validade do concurso da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Conforme o documento, assinado pelo governador Reinaldo Azambuja, fica prorrogado por mais dois anos o prazo de validade do certame realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul para o cargo de agente penitenciário estadual.

O decreto que prorroga a validade do certame está na primeira página da edição nº 9.853 do DOE.