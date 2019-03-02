Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 18:58

Buscar

Últimas notícias
X

Estado

Com novo decreto da pesca em vigor, Governo vai intensificar fiscalização nos rios de MS

A PMA também deu início à operação Carnaval e vai trabalhar com 354 policiais para combater a pesca predatória

Guilherme Henrique

Publicado em 02/03/2019 às 10:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com o início da vigência do Decreto nº 15.166, que instituiu novos regramentos e limitações para a pesca amadora e desportiva no Estado, o governador Reinaldo Azambuja determinou que sejam intensificadas as ações de fiscalização nos rios de Mato Grosso do Sul.

Na manhã de sexta-feira (1º), autoridades da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), da Polícia Militar (PM) e da Polícia Militar Ambiental (PMA) reuniram-se para traçar estratégias e definir o cronograma de ações imediatas, de médio e longo prazo para intensificar a fiscalização nos rios sul-mato-grossenses.

“Estamos agora em um processo de transição. O novo decreto reduziu a quantidade de captura permitida para a pesca amadora e esportiva na temporada de pesca de 2019 e instituiu a cota zero, para esse segmento somente, a partir de 2020. Na reunião, cada instituição apresentou o que é necessário para intensificar a fiscalização, desde a questão de alocação de recursos necessários, efetivo existente e demais condições”, informou o secretário da Semagro, Jaime Verruck.

O diretor-presidente do Imasul, Ricardo Eboli, lembrou que, em fevereiro deste ano, o Instituto entregou 17 barcos, 9 lanchas, 28 motores de popa, 5 reboques e 4 rebocadores para a PMA, num total de R$ 1,274 milhão em equipamentos, adquiridos por meio de compensação ambiental paga pela Companhia Energética de São Paulo (Cesp). “Também reforçamos o trabalho de orientação e capacitação dos militares da PMA, com base nas alterações que o novo decreto trouxe”, comentou.

O secretário da Sejusp, Antonio Carlos Videira informou que “neste feriado de Carnaval teremos 2,3 mil servidores da Sejusp garantindo a segurança da população. A PMA também deu início à operação Carnaval e vai trabalhar com 354 policiais para combater a pesca predatória nas Bacias dos rios Paraguai e Paraná, já com os novos barcos e equipamentos entregues pelo Imasul”.

Para o secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna, “a intensificação da fiscalização nos rios também vai auxiliar a detectar as medidas adicionais que podem ser necessárias para a o início da “cota zero”, em 2020”.

Ainda participaram da reunião, o comandante-geral da PM, coronel Waldir Ribeiro Acosta; o sub-comandante da PMA, tenente-coronel, Eduardo Haddad Lane; e o gerente de Administração e Finanças do Imasul, Roberto Silveira Barbosa.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Publicidade

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo