Durante caça de javalis, filho erra o alvo e mata pai a tiros em fazenda

Caça de javalis, em uma fazenda em Bandeirantes, cidade distante a 70 quilômetros de Campo Grande, terminou com a morte de um homem de 59 anos. Nelson Kreulich foi baleado pelo filho, chegou a ser socorrido, mas morreu na Santa Casa de Campo Grande.

Nelson era empresário na cidade de Bandeirantes e foi candidato a vereador na cidade nas eleições de 2004, ficando como suplente.

Conforme informações do boletim de ocorrência, no final da manhã de ontem (3), Nelson estava com o filho, de 36 anos, caçando javalis em uma propriedade rural em Bandeirantes. Em determinado momento, a vítima entrou na mata para tocar a manada de porcos em direção ao filho.

Segundo relatado pela vítima à polícia, ao perceber uma movimentação no mato, o filho atirou tentando acertar os javalis, mas acabou baleando o pai com uma espingarda tipo cartucheira. Nelson foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa com perfurações braço, antebraço, tórax, coxa e pescoço.

Consciente, Nelson foi submetido a uma procedimento cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda segundo a ocorrência, o filho está em estado de choque. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.