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Está à procura de emprego? Confira dicas para você conseguir uma vaga

Dicas são da coordenadora do Trabalho, Cláudia Bérgamo, da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul

Guilherme Henrique

Publicado em 04/03/2019 às 10:07

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 A efetivação em uma vaga no mercado de trabalho está cada vez mais acirrada e difícil. Ora são muitos concorrentes para poucas oportunidades; ora são poucos candidatos para muitas vagas, geralmente, específicas.

Então, o que fazer? Como agir para unir o útil ao agradável, ou seja, conquistar a vaga tão desejada em um curto período de tempo? Ou o que não fazer para não perder a oportunidade? São tantas perguntas…

Pensando em ajudar àqueles que estão nessa busca é que conversamos com a coordenadora do Trabalho, Cláudia Bérgamo, da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), para que ela recomendasse algumas dicas que podem fazer a diferença na hora da entrevista com o empregador.

“A apresentação é muito importante, seja da pessoa ou do currículo. As pessoas tem que ter em mente que o bom senso é fundamental para ter uma entrevista exitosa. Observar o local onde está indo procurar a vaga de emprego é muito importante”, afirma.

A coordenadora diz que, por exemplo, se a pessoa vai disputar a vaga em uma empresa com perfil descontraído, “tudo bem ir menos formal, mais à vontade; contudo, se a vaga em questão é em um escritório ou em um banco, a vestimenta deve ser adequada ao ambiente”.

Ela alerta que independente de ser homem ou mulher a higiene é um ponto positivo: “Estar com as unhas limpas, bom hálito, cabelo penteado, roupa e sapatos limpos, barba feita [para homens], maquiagem não muito carregada [para as mulheres]… tudo isso já é avaliado no primeiro contato com o recrutador”.

Currículo

Recentemente a empresa de recrutamento online Catho apontou que para 34% dos recrutadores que participaram de uma pesquisa realizada pela empresa, erros de português é o principal fator para eliminação de candidatos.

Em relação a este assunto Cláudia é incisiva. “Mesmo com a tecnologia, o currículo continua sendo uma ferramenta inquestionável para o empregador. É a apresentação da pessoa em um papel e, de preferência, no máximo, em duas páginas. Na leitura do currículo se o recrutador verificar erros de português, de digitação, já percebe que o candidato não está focado no objetivo, que falta atenção, disciplina. Não custa pedir para um professor ou outra pessoa fazer uma revisão antes de entregar o currículo na empresa. Esta atitude simples, já pode ser a porta de entrada ou não para uma próxima fase da seleção”.

Ela relata que pensando em contribuir com os candidatos que procuram a Funtrab, a Fundação tem um setor de Psicologia e Assistência Social à disposição das pessoas que precisam de orientação na confecção de um currículo.

Ainda de acordo com a pesquisa, outros fatores que fazem com que o currículo seja descartado imediatamente são:

25% por falta de experiência;
10% por ausência de objetivos profissionais;
9% porque os candidatos moram longe da empresa;
9% por falta de apresentação visual;
9% por outros motivos;
3% por não ter formação superior ou cursos complementares;
1% pelo currículo ter mais de uma página.

A coordenadora revela que, na hora de criar o documento, não se deve colocar dados pessoais (RG, CPF), foto e capa. “Na confecção do currículo é importante ter as cinco principais experiências em ordem decrescente [da mais recente para a mais antiga] com nome da empresa, período, atribuição e cargo, tudo bem sucinto. Não pode faltar nome completo, idade, contato – inclusive para recado -, endereço, estado civil e, se for o caso, os trabalhos voluntários já exercidos que contam bastante”.

Ela explica que o candidato precisa estar focado na área que procura. “A pessoa pode ter várias capacitações, contudo, em um primeiro momento, deve citar somente aquelas dentro do foco que deseja. Não é recomendado também colocar pretensão salarial, pois caso o candidato seja selecionado para uma próxima fase, haverá o momento oportuno para se tratar sobre este assunto”.

Segundo o levantamento da Catho, um recrutador recebe em média de 30 a 50 currículos por vaga; desses, de 5 a 10 candidatos chegam a participar de uma entrevista. Um currículo bem preenchido e atrativo para o mercado de trabalho pode ser a porta de entrada para uma nova fase da sua vida.

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