Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 18:59

Buscar

Últimas notícias
X

Estado

Aberto cronograma do novo ciclo de Gestão por Competência

Fase inicial do programa é marcada pelo preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI)

Guilherme Henrique

Publicado em 05/03/2019 às 10:23

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Instrumento de avaliação e desenvolvimento de servidores, a Gestão por Competência, programa instituído através da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) teve o cronograma de 2019 iniciado oficialmente desde sexta-feira (1º.3) com a liberação do sistema para o preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI).

Desenvolvido em resposta aos novos desafios do serviço público no Estado, a Gestão por Competência é uma iniciativa que, segundo o secretário da SAD, Roberto Hashioka, tem como foco o desenvolvimento dos servidores e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

“Ao identificar competências e habilidades necessárias ao serviço público, contribuir com o desenvolvimento dos servidores através de capacitações e avaliar seu desempenho, cumprimos um cronograma que atende ao princípio da eficiência na Administração Pública. E o principal, beneficiamos a população, afinal, é para atender os sul-mato-grossenses que os serviços públicos devem ser otimizados”, destaca.

Cronograma

Etapa inicial do terceiro ciclo de Gestão por Competência, o preenchimento do PGDI tem como data-limite dia 30 de março. A fase de acompanhamento acontece no período de 3 de junho a 30 de agosto, seguido pelo preenchimento do Termo de Avaliação de Desempenho Individual (Tadi) de 18 de novembro a 20 de dezembro. Com resultado divulgado no dia 30 de janeiro de 2020, a homologação do resultado final acontece no dia 27 de março de 2020.

De acordo com a gerente do projeto, Ana Carina Verbisck, a Gestão por Competência é um processo consolidado como parte da política de Gestão de Pessoas do Governo do Estado e enquanto ferramenta, traz condições para que o gestor planeje as atividades e o desempenho da equipe. “Ao modernizar a gestão, tornamos os processos mais ágeis e melhoramos a qualidade dos serviços. E nesse ponto, a Gestão por Competência cumpre um importante papel, pois nos leva a atingir esse objetivo”, justifica.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Publicidade

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo