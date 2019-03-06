Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:00

Buscar

Últimas notícias
X

Estado

Sindicato de MS repudia medida que altera forma de pagamento de contribuição

Em nota, sindicato diz que "Esse “novo” Governo, semelhante ao anterior, continua com o propósito de tirar a única organização viva capaz de lutar pelos reais i"nteresses dos trabalhadoresEsse “novo” Governo, semelhante ao anterior, continua com o propósi

Guilherme Henrique

Publicado em 06/03/2019 às 07:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O SISTA-MS (Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Institutos Federais de Ensino de Mato Grosso do Sul) emitiu nota de repúdio contra a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que suspende o desconto em folha da contribuição sindical.

Veja na integra:

“O presidente da República, ao publicar essa famigerada Medida Provisória, não tem absolutamente nenhuma outra intensão que não o insano objetivo de atingir com violência o movimento sindical brasileiro, o único que empunha no país a bandeira em defesa, de fato, dos interesses e diretos dos trabalhadores brasileiros.

Essa medida, que atinge em cheio os meios econômicos, de sobrevivência dos sindicatos, vem como mais um dos seguidos golpes que o Governo tem dado nesse segmento, desde a reforma trabalhista, que fechou as portas de milhares de sindicatos pelo país, deixando o trabalhador, de todos os segmentos, à mercê de uma pseuda negociação com a classe patronal. Como todos sabem, mas que muitos ainda não se deram conta, é que mesmo com a luta dos sindicatos, protestos, greves, os avanços foram lentos e muito difíceis, sem a figura do sindicato então, ficará muito pior. Será o caos para os trabalhadores brasileiros.

Esse “novo” Governo, semelhante ao anterior, continua com o propósito de tirar a única organização viva capaz de lutar pelos reais interesses dos trabalhadores. Sem os sindicatos as conquistas vão acabar; os salários serão diminuídos; as pessoas terão que trabalhar mais por menos salários; e a maioria dos direitos conquistados vão deixar de existir. Prova viva disso é a próxima reforma que pretende fazer, a da Previdência, que fará com que as pessoas trabalhem até morrer sem o direito de usufruir de uma aposentadoria justa e honrosa.

O SISTA-MS apela para os trabalhadores de Mato Grosso do Sul;  aos novos parlamentares que estão assumindo agora no Congresso Nacional, eleitos por esse mesmo povo que vem sendo reprimido e ameaçado por medidas como essa MP nº873/2019, e apela também para a opinião pública em geral, para que atentem a essa e a outras medidas tomadas e que certamente ainda virão, para deixar o trabalhador à mercê do empresariado, sem forças para lutar, escravizado.

O SISTA-MS reitera seu repúdio e sua repulsa a todas as medidas que visem o enfraquecimento do trabalhador brasileiro e se manifesta de público esse momento histórico, que pode ser revertido se as autoridades de bom senso e a opinião publica se levantar e somar força com os sindicatos.

Certo de que não há outro caminho senão o de somar forças para impedir esse processo contra o movimento sindical brasileiro, este sindicato agradece e conclama todos à luta.”

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Publicidade

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo