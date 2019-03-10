Inscrições para concurso com salário de até R$ 9,6 mil terminam hoje

Termina neste domingo (10) o prazo de inscrição para o concurso público da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que está oferecendo 41 vagas para professores. Os salários variam de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92.

As oportunidades estão distribuídas entre as áreas de Ciências Humanas/ Educação/ Fundamentos da Educação (1); Linguística, Letras e Artes/ Letras/ Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Espanhola (1); Linguística, Letras e Artes/ Letras/ Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Inglesa (1); Ciências Humanas/ Filosofia/ História da Filosofia - Contemporânea (1); Ciências Humanas/ Filosofia/ História da Filosofia - Geral e Ensino de Filosofia (1); Ciências Exatas e da Terra/ Ciência da Computação/ Metodologia e Técnicas da Computação Engenharia de Software (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Arquitetura e Urbanismo/ Projeto de Arquitetura e Urbanismo (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Clínica Médica (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Administração/ Administração de Setores Específicos (1); Linguística, Letras e Artes / Letras/ Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Inglesa (1); Ciências da Saúde/ Enfermagem (1); Ciências da Saúde/ Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Direito/ Direito Privado (2); Ciências Sociais Aplicadas/ Direito/ Direito Público (3).

Também há vagas para Linguística, Letras e Artes/ Linguística (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Administração/ Administração de Empresas (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Arquitetura e Urbanismo/ Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo (2); Ciências Sociais Aplicadas/ Arquitetura e Urbanismo/ Projeto de Arquitetura e Urbanismo (2); Ciências Sociais Aplicadas/ Arquitetura e Urbanismo/ Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo (2); Ciências Humanas/ História/ História do Brasil - Ensino de História e Cultura Afro-brasileira (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Administração/ Ciências Contábeis (1); Ciências Humanas/ Educação/ Ensino-Aprendizagem (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Cirurgia - Cirurgia Geral (2); Ciências da Saúde/ Medicina/ Clínica Médica (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Clínica Médica - Ortopedia (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Clínica Médica - Pediatria (4); Ciências da Saúde/ Medicina/ Psiquiatria (2); Ciências Sociais Aplicadas/ Administração/ Ciências Contábeis (1) e Linguística, Letras e Artes/ Letras/ Línguas Estrangeiras Modernas (1). (Veja o edital / retificação I / retificação II / retificação III / retificação IV)