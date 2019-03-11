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Capital começa a semana com oferta de 200 vagas de emprego

São diversas as oportunidades de retorno ao mercado de trabalho

Guilherme Henrique

Publicado em 11/03/2019 às 11:00

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A capital sul-mato-grossense começa a semana com a oferta de 200 vagas de emprego oferecidas pela Fundação do trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS).

São diversas as oportunidades de retorno ao mercado de trabalho. Entre as funções com maior número de vagas estão: ajudante de estruturas metálicas, arquivista de documentos, auxiliar de logística, auxiliar operacional de logística, consultor de vendas, costureira, motorista de caminhão tanque, operador de caixa, operador de retroescavadeira, repositor de mercadorias e vendedor pracista.

Pessoas com deficiência e que estão à procura de emprego também são oferecidas oportunidades como as funções de assistente de vendas, auxiliar de expedição, atendente de lojas e auxiliar administrativo.

Em Campo Grande, interessados em alguma das vagas e em outras que estão disponíveis nesta lista completa devem procurar a Funtrab – localizada na rua 13 de Maio, 2.773, Centro, das 7h às 17h.

Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho. As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

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