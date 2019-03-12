Morre Coutinho, célebre parceiro de Pelé no Santos Futebol Clube

Geral
Ele foi o terceiro maior artilheiro da história da equipe, com 368 gols em 457 partidas disputadas pelo clube
Morreu ontem (11), aos 75 anos de idade, o ex-jogador de futebol Antônio Wilson Vieira Honório, mais conhecido como Coutinho, lendário parceiro de Pelé no ataque do Santos Futebol Clube. Ele foi o terceiro maior artilheiro da história da equipe, com 368 gols em 457 partidas disputadas pelo clube.
Coutinho nasceu no dia 11 de junho de 1943, na cidade paulista de Piracicaba. Com a camisa do Alvinegro Praiano, Coutinho conquistou seis títulos paulistas, cinco brasileiros, duas Libertadores e dois Mundiais de Clubes. Na Seleção Brasileira, foi campeão mundial em 1962, no Chile.
De acordo com o Santos Futebol Clube, ele faleceu em casa. O velório do craque ocorrerá no estádio de Vila Belmiro, em Santos.
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