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Governador entrega obras em Jateí nesta quinta-feira

Toda execução de restauração funcional de pavimento recebeu investimento de R$ 650,2 mil

Guilherme Henrique

Publicado em 14/03/2019 às 08:20

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Com início às 14h15, o compromisso público começa pela entrega das obras de recapeamento e tapa-buracos nas ruas Olímpio Jorge Leite, Bernadete Santos Leite, José Mendes Dias, Caetano Porfírio do Nascimento e Alagoas, que ficam na área urbana. No distrito de Nova Esperança, serão entregues melhorias na Rua Nova Esperança e na Travessa Manoel Sanches.

Toda execução de restauração funcional de pavimento recebeu investimento de R$ 650,2 mil.

No município de quatro mil habitantes, o governador ainda autoriza a construção de 30 bases habitacionais do programa Estadual Lote Urbanizado. Com recursos de R$ 302 mil, o Governo vai possibilitar a construção da fundação, contrapiso, 1ª fiada em alvenaria, instalação das redes hidrossanitárias e elétrica, que formarão a base para as casas de 30 famílias em Jateí. Cada unidade terá 42,56 metros quadrados de área.

Na sequência, Reinaldo Azambuja entrega kits esportivos para duas escolas estaduais da cidade. Entre os materiais de esporte estão bolas de vôlei, handebol, futsal e basquete; redes de futsal e vôlei; cones e inflador. Serão beneficiadas as escolas estaduais Professora Bernadete Santos Leite, com 400 alunos matriculados; e Professor Joaquim Alfredo Soares Viana, com 189 estudantes regulares.

Os três atos de Governo serão realizados na avenida Weimar Torres, esquina com a rodovia MS-478.

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