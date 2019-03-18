Campo Grande começa a semana com a oferta de 159 vagas de emprego pela Funtrab

A capital sul-mato-grossense começa a semana com 159 oportunidades oferecidas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) para quem está procurando uma chance de recolocação no mercado de trabalho.

Entre as funções com maior número de vagas estão: açougueiro (8), arquivista de documentos (5), copeiro (9), costureira em geral (16), cozinheiro hospital (4), estoquista (4) e motorista de caminhão (12) são algumas das oportunidades.

Para pessoas com deficiência e que estão à procura de emprego também são oferecidas vagas em diversas funções.

Em Campo Grande, interessados em alguma das vagas e em outras devem procurar a Funtrab – localizada na rua 13 de Maio, 2.773, Centro, das 7h às 17h.

Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho. As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.