Polícia da Holanda confirma 3 mortos e 9 feridos em tiroteio em bonde

Mundo
O governo da Holanda elevou o alerta de terrorismo ao nível máximo
A polícia da cidade de Utrecht, na Holanda, confirmou, por enquanto, que o tiroteio hoje (18) em um bonde elétrico deixou três mortos e nove feridos. Os policiais procuram o turco Gökman Tanis, de 37 anos, apontado como principal autor dos disparos.
Por meio do Twitter, a polícia divulgou a imagem do suspeito e pede para que as pessoas, caso o vejam, fiquem longe dele. Há um telefone para contato (0800-6070).
O ataque ocorreu por volta das 10h45 (horário local). Policiais trabalham com a hipótese de motivação terrorista no tiroteio contra um bonde, na Praça 24 de Outubro.
A imprensa local informou que pelo menos uma pessoa morreu, o que ainda não foi confirmado pelas autoridades. Várias outras ficaram feridas pelos disparos feitos por um homem ainda não identificado.
Segundo testemunhas, o homem sacou uma arma e começou a disparar de forma aleatória. Depois fugiu, e seu paradeiro é desconhecido.
O governo da Holanda elevou o alerta de terrorismo ao nível máximo na província de Utrecht porque o atirador está foragido.
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