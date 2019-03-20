Abertas Inscrições de Curso de Fotografia para Celular

Oportunidade
As aulas acontecem de 27 a 29 de março, das 14h às 17h na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul
Estão abertas a partir desta quarta-feira, 20 de março, as inscrições para o primeiro módulo do ‘Curso de Fotografia para Celular’, ministrado pelo professor e fotógrafo Alexandre Sogabe. As aulas acontecem de 27 a 29 de março, das 14h às 17h na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.
O curso propõe o enriquecimento da utilização de câmeras de dispositivos móveis: celulares, tablets e similares. É voltado para iniciantes e aborda enquadramento, regra dos terços, balanço de branco, compensação de exposição e uma breve atividade voltada à edição.
A capacitação é dividida em quatro módulos: Fotografia com Câmera de Celular (março), Câmera Semiprofissional e Reflex (abril), Edição de Imagens (maio) e Iluminação e Linguagem (junho).
A iniciativa acontece desde 2008 e foi desenvolvida a partir de experiências de ensino de fotografia do ministrante. As etapas são desenvolvidas de maneira independente, sendo que o participante pode optar por realizar os módulos que têm interesse, sem prejuízo de aprendizagem.
Sobre o Professor: Alexandre Sogabe é gestor de Artes pela Fundação de Cultura e possui graduação em Artes Visuais pela UFMS (2006), especialização em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas pela UNB (2010) e Mestrado em Estudos de Linguagens com tema em Fotografia (2014).
Serviço: O curso terá certificado e oferecerá 30 vagas. Excedendo o número de vagas será criada uma lista de espera de até dez pessoas, caso haja desistência.
Local das aulas: Museu da Imagem e do Som (MIS) – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 | 3ºandar. Mais informações pelo telefone: 3316-9139.
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