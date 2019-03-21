Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:03

Buscar

Últimas notícias
X

Geral

Felipe cobra celeridade na tramitação de projeto que oferece suporte psicológico nas escolas

Renan Nucci

Publicado em 21/03/2019 às 17:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou indicação em Sessão Ordinária nesta terça-feira (19) solicitando urgência na análise do Projeto de Lei 76/2011, que trata da obrigatoriedade da assistência psicológica a educadores e estudantes da rede pública de ensino. A proposta, que atualmente tramita na Câmara Federal, é da ex-deputada federal Rose Teixeira.

Em sua indicação, Felipe Orro pede empenho da bancada federal de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados, em nome do deputado federal Fábio Trad, para que a proposta tramite com mais celeridade na Casa de Leis. Por conta da tragédia de Suzano, que resultou na morte de oito inocentes, Felipe explica que o suporte psicológico nas escolas deve sem ofertado urgentemente.

"É de suma importância a união de esforços para acabar com diversos tipos de violência que acontecem nas escolas. Essa indicação foi feita em razão da tragédia ocorrida em Suzano (SP), na Escola Estadual Professor Raul Brasil. Os nossos estudantes e professores precisam de acompanhamento psicológico", justifica Felipe Orro.

O parlamentar acrescenta que "o apoio dos psicólogos nas escolas se torna substancial, pois estes profissionais possuem habilidades específicas para um trabalho de resgate a autoestima tanto dos professores, quanto dos alunos, através do estímulo ao diálogo", explica Felipe Orro.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Publicidade

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo