Lançamento do Dia de Cooperar no MS reúne cooperativas do Estado

O Dia C—Dia de Cooperar foi lançado esta semana, no Mato Grosso do Sul com uma programação rica e diversificada. O evento contou com a presença das cooperativas do Estado que foram recepcionadas pelo presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, que destacou como “Atitudes simples movem o Mundo”, slogan da campanha, é tão pertinente quando se trata do voluntariado.

“Cada um de nós pode mudar o mundo, o seu mundo ao redor, e isso já faz toda a diferença. Se todos pensarem assim, conseguimos mudar o mundo de verdade”, declarou.

A programação começou com a palestra: “Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Cooperativismo contribuindo para o desenvolvimento da sociedade” com Benedito Nunes – Professor da Fundação Dom Cabral. O professor destacou como as cooperativas, por serem empresas com outro formato de organização, podem conbtribuir com os ODS.

Logo após, Renato Marcelino, coordenador de Promoção Social do Sistema OCB/MS, fez a apresentação da campanha do Dia C 2019, mobilizando as cooperativas a desenvolverem projetos e ações para o movimento.

No período da tarde, ocorreu a palestra: Sustentabilidade, a competência empresarial do futuro com Vitor Seravalli – Membro do Conselho de Administração da Fundação ABRINQ, professor de pós-graduação da FIA – Fundação Instituto de Administração e ex-Presidente do Comitê Brasileiro do Pacto Global (Global Compact - ONU).

Ele trouxe o real conceito de sustentabilidade, que muitas vezes é resumido apenas em causas ambientais, mas é muito mais que isso. “O desenvolvimento sustentável é a satisfação das necessidades da geração atual sem comprometimentos da capacidade das gerações futuras para satisfação de suas próprias necessidades”.

Projetos Transformadores foi o tema do Talk Show, que trouxe convidados da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, Unimed Fortaleza e AACC- Associação de Amigos de Crianças com Câncer.

E para encerrar ocorreu a entrega de um troféu em reconhecimento às cooperativas participantes do Dia C 2018 e da Revista Dia de Cooperar MS.

Dia de Cooperar

É um movimento de coluntariado que tem iniciativas totalmente alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU para erradicar a pobreza extrema no mundo até 2030, as cooperativas brasileiras têm mostrado que atitudes simples podem mudar o mundo.

O dia da celebração desse movimento será dia 6 de julho em Campo Grande e mais cidades do interior de MS.