Ponte sobre o rio Paraguai, em Porto Murtinho, deve ser inaugurada em 2023

Estrutura
Autoridades do Brasil e do Paraguai fizeram uma visita técnica, no dia 19 de março, ao ponto do rio Paraguai, em Porto Murtinho, onde deve ser construída a nova ponte ligando os dois países e que concretiza o ambicioso projeto da Rota de Integração Latino-Americana (Rila).
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, afirmou que os esforços serão concentrados para concluir todos os projetos e trâmites burocráticos em 12 meses de modo que a obra seja iniciada. E a pretensão é inaugurar a ponte em agosto de 2023.
O diretor-geral da Itaipu Binacional Paraguai, Jose Alberto Alderete, disse sobre a satisfação deste momento.
Luto
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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