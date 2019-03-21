Ponte sobre o rio Paraguai, em Porto Murtinho, deve ser inaugurada em 2023

Autoridades do Brasil e do Paraguai fizeram uma visita técnica, no dia 19 de março, ao ponto do rio Paraguai, em Porto Murtinho, onde deve ser construída a nova ponte ligando os dois países e que concretiza o ambicioso projeto da Rota de Integração Latino-Americana (Rila).

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, afirmou que os esforços serão concentrados para concluir todos os projetos e trâmites burocráticos em 12 meses de modo que a obra seja iniciada. E a pretensão é inaugurar a ponte em agosto de 2023.

O diretor-geral da Itaipu Binacional Paraguai, Jose Alberto Alderete, disse sobre a satisfação deste momento.