Queima de transformador causa queda de sistemas do Governo

Estado
A previsão é que tudo volte a funcionar normalmente, somente na tarde desta sexta-feira (29)
A queima de um transformador tirou do ar todos os sistemas informatizados do Governo do Estado, desde o começo da noite de quinta-feira (28). Entre os órgão afetados estão Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Corpo de Bombeiros e policias Civil e Militar.
O transformador danificado causou a queda no Data Center estadual, que fica na sede da SGI (Superintendência de Gestão de Informações) no Jardim Veraneio, região do Parque dos Poderes em Campo Grande.
Com a queda dos portais de internet, consequentemente, todos os serviços que são acessados pela internet estão suspensos, inclusive o site do Detran, por exemplo.
Técnicos da SGI e Energisa já estão trabalhando para resolver o problema, mas a previsão é que tudo volte a funcionar normalmente, somente na tarde desta sexta-feira (29), segundo o Detran-MS, via assessoria de imprensa. A reportagem não conseguiu contato com a Energisa.
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