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MS no Campo destaca mudanças na vacinação contra Aftosa

A etapa de vacinação contra a febre aftosa começa no próximo dia 1º de maio

Guilherme Henrique

Publicado em 30/03/2019 às 12:10

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A etapa de vacinação contra a febre aftosa que começa no próximo dia 1º de maio é destaque do MS no Campo desta semana. Esta etapa já acontece com a alteração na composição da vacina, e também na dosagem.  

Luciano Chiochetta – diretor presidente da Iagro alerta sobre quais são estas novas regras que, segundo ele, já seguem o Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Febre Aftosa (PNEFA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa.

O programa traz ainda os detalhes sobre a prorrogação do prazo para revendas de agrotóxicos cadastrarem estoque pelo sistema e-Saniagro. O chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal (DDSV), Filipe Portocarrero, explicou que a extensão do prazo atende a uma demanda das revendas que movimentam grandes volumes e precisam de tempo para as adaptações necessárias nos seus sistemas internos.

O MS no Campo traz também as reportagens de Paulo Yafusso sobre o trabalho, realizado pela Iagro, de combate e prevenção à raiva, e de Karla Tatiane sobre as alterações no PDAGRO – Programa de Desenvolvimento Agropecuário.

Tem ainda a nossa “Agenda Rural” com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). 

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