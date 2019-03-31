CREF11/MS abre inscrições de concurso para nível médio e superior



O CREF11/MS (Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região) está com inscrições abertas em concurso para formação de cadastro reserva, em cargos de níveis médio e superior, para as unidades administrativas de Mato Grosso do Sul.



As oportunidades são para: assistente administrativo, que exige nível médio, e agente de orientação e fiscalização, para nível superior.



Os salários variam de R$ 1.925,00 a 4.016,00, mais benefícios como auxílio-alimentação, no valor de R$ 430 por mês; auxílio saúde; plano de cargos e salários e vale-transporte.



Inscrições podem ser feitas até o dia 15 de abril, pelo site do Instituto Quadrix (www.quadrix.org.br), onde também está disponível o edital completo. A taxa varia de R$ 37 a R$ 52.



O processo seletivo será composto de prova objetiva e prova discursiva, previstas para serem realizadas no dia 19 de maio, no período vespertino, para ambas as funções. Os candidatos de nível superior que forem aprovados nas provas, serão ainda submetidos à avaliação de títulos. O concurso terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado.