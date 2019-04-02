Moradores do bairro Aeroporto terão imóveis regularizados

A Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que, após aproximadamente 7 anos de espera, os moradores do Conjunto Habitacional Pró-Moradia, localizado do bairro Aeroporto, terão seus imóveis regularizados perante a Prefeitura e o Cartório de Registro do 1º Oficio.

A Gerência de Regularização Fundiária informa ainda que, após a regularização do loteamento, os moradores beneficiados serão convocados para comparecer ao antigo Hotel Galileo, localizado na rua Frei Mariano, esquina com a avenida General Rondo – Centro, para orientação e posterior coleta de documentação e registro dos mesmos.

Eventuais dúvidas podem ser sanadas com o gerente de Regularização Fundiária, Vanderson Magalhães, por meio do número 3907-5587.