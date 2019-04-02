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Olha o prazo

Servidores estaduais terão até dia 15 de abril para preencher PGDI

Thailla Torres

Publicado em 02/04/2019 às 14:14

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O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul prorrogou o prazo para preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI) para o dia 15 de abril.  O edital de prorrogação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (29.3).

A prorrogação de prazo, atende solicitação dos órgãos estaduais, e com a medida, o Secretário de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, espera envolver mais servidores no processo: “O Gestão por Competência é um programa de Governo, que tem como objetivo principal, melhorar a qualidade dos serviços ofertados à população. A expectativa com a ampliação do prazo é ter mais servidores aderindo ao terceiro ciclo” pontua.

Dados da Coordenadoria Especial de Políticas de Gestão de Pessoas, responsável pela implantação e acompanhamento do programa, apontam que houve um aumento de 1% no percentual de servidores participantes do primeiro para o segundo ciclo. Em 2017, a adesão ao programa foi de 23.631 servidores. Já em 2018, o número de servidores envolvidos no ciclo foi para 24.976.

O PGDI consiste na primeira etapa do cronograma do terceiro ciclo da Avaliação de Desempenho Individual (ADI) do Programa de Gestão por Competência, e prevê o planejamento das tarefas a serem desempenhadas durante o ano pelo servidor e pela equipe de trabalho.

O cronograma do ciclo 2019, prevê a fase de acompanhamento para o período de 3 de junho a 30 de agosto, e o preenchimento do Termo de Avaliação de Desempenho Individual (Tadi) entre 18 de novembro à 20 de dezembro. Já o resultado da ADI será divulgado no dia 30 de janeiro de 2020, e a homologação do resultado final será no dia 27 de março de 2020.

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