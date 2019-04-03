Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:05

Buscar

Últimas notícias
X

Depois da chuva

Prefeitura intensifica coleta de galhos em bairros de Corumbá

Thailla Torres

Publicado em 03/04/2019 às 15:19

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Prefeitura de Corumbá intensificou a coleta de galhos na cidade, com a execução do programa “Cata Galho”. Nesta primeira semana os trabalhos estão concentrados na parte baixa no centro parte alta, da Rua América até a Joaquim Venceslau; na parte alta da cidade, nos bairros Guarani, Guató e Nova Corumbá.

Luiz Fernando Moreira Gerente, superintendente de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, explicou que a prefeitura organizou a coleta em parte baixa e alta da cidade em quatro setores.

“A cada semana, um setor da parte baixa e alta será atendido pelo programa. Para facilitar a realização dos serviços, quem precisar fazer poda de árvores ou mesmo limpeza em seus terrenos, jardins e outros setores, deve colocar todo o material (desde que de origem vegetal) nas calçadas, para que seja recolhido pela equipe responsável, observando o cronograma de cada região”, explicou Luiz Fernando.

O programa é exclusivo para coleta de material de origem vegetal, como resto de poda doméstica, plantas, gramas e outros tipos, mantendo a limpeza dos passeios públicos da área urbana da cidade. Lembrando que o lixo doméstico já é coletado pelas equipes que fazem este serviço na cidade, e que em caso de entulho, é preciso fazer uso das conhecidas caçambas.

O programa contribui para limpeza das ruas e calçadas, evitando acúmulo de resíduos que acabam prejudicando o trânsito de veículos e pedestres, além de reduzir entupimento de galerias de águas pluviais. É também uma importante ferramenta para redução de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

Para Mila Julia da Silva, a moradora da Rua Cabral, esse trabalho que está sendo realizado é muito importante, principalmente porque ela já teve dengue.

“Nós moramos ao lado de um terreno onde alguns moradores e pessoas de outros lugares insistem em jogar os galhos e entulhos, fora da semana que será feita a coleta e isso acaba acumulando bichos e água, facilitando o surgimento de algumas doenças, e no ano passado eu acabei pegando dengue, por esse descaso de algumas pessoas”.

Cronograma

1ª semana - Bairros Guató, Nova Corumbá, Guarani e conjuntos habitacionais localizados nesta região; 2ª semana – Jardim dos Estados, Popular Nova e Nossa Senhora de Fátima; 3ª semana – Aeroporto e Popular Velha; 4ª semana - Cristo Redentor, Previsul, Industrial e Centro América, incluindo os conjuntos Camalote, Vitória Régia e Cravo Vermelho.

Na parte baixa, o cronograma é o seguinte: 1ª semana - parte alta do centro, entre a América e a Rede Ferroviária, da Edu Rocha à Albuquerque; 2ª semana - bairros Maria Leite e Universitário, inclusive Vila Mamona; 3ª semana - parte baixa do centro, da América até o Rio Paraguai, além dos bairros Borrowiski, Beira Rio e Cervejaria; 4ª semana - Dom Bosco, Generoso e Arthur Marinho.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Publicidade

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo