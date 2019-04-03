Prefeitura intensifica coleta de galhos em bairros de Corumbá

A Prefeitura de Corumbá intensificou a coleta de galhos na cidade, com a execução do programa “Cata Galho”. Nesta primeira semana os trabalhos estão concentrados na parte baixa no centro parte alta, da Rua América até a Joaquim Venceslau; na parte alta da cidade, nos bairros Guarani, Guató e Nova Corumbá.

Luiz Fernando Moreira Gerente, superintendente de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, explicou que a prefeitura organizou a coleta em parte baixa e alta da cidade em quatro setores.

“A cada semana, um setor da parte baixa e alta será atendido pelo programa. Para facilitar a realização dos serviços, quem precisar fazer poda de árvores ou mesmo limpeza em seus terrenos, jardins e outros setores, deve colocar todo o material (desde que de origem vegetal) nas calçadas, para que seja recolhido pela equipe responsável, observando o cronograma de cada região”, explicou Luiz Fernando.

O programa é exclusivo para coleta de material de origem vegetal, como resto de poda doméstica, plantas, gramas e outros tipos, mantendo a limpeza dos passeios públicos da área urbana da cidade. Lembrando que o lixo doméstico já é coletado pelas equipes que fazem este serviço na cidade, e que em caso de entulho, é preciso fazer uso das conhecidas caçambas.

O programa contribui para limpeza das ruas e calçadas, evitando acúmulo de resíduos que acabam prejudicando o trânsito de veículos e pedestres, além de reduzir entupimento de galerias de águas pluviais. É também uma importante ferramenta para redução de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

Para Mila Julia da Silva, a moradora da Rua Cabral, esse trabalho que está sendo realizado é muito importante, principalmente porque ela já teve dengue.

“Nós moramos ao lado de um terreno onde alguns moradores e pessoas de outros lugares insistem em jogar os galhos e entulhos, fora da semana que será feita a coleta e isso acaba acumulando bichos e água, facilitando o surgimento de algumas doenças, e no ano passado eu acabei pegando dengue, por esse descaso de algumas pessoas”.

Cronograma

1ª semana - Bairros Guató, Nova Corumbá, Guarani e conjuntos habitacionais localizados nesta região; 2ª semana – Jardim dos Estados, Popular Nova e Nossa Senhora de Fátima; 3ª semana – Aeroporto e Popular Velha; 4ª semana - Cristo Redentor, Previsul, Industrial e Centro América, incluindo os conjuntos Camalote, Vitória Régia e Cravo Vermelho.

Na parte baixa, o cronograma é o seguinte: 1ª semana - parte alta do centro, entre a América e a Rede Ferroviária, da Edu Rocha à Albuquerque; 2ª semana - bairros Maria Leite e Universitário, inclusive Vila Mamona; 3ª semana - parte baixa do centro, da América até o Rio Paraguai, além dos bairros Borrowiski, Beira Rio e Cervejaria; 4ª semana - Dom Bosco, Generoso e Arthur Marinho.