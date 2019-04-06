Mega-Sena pode pagar neste sábado prêmio de R$ 32 milhões

Geral
As seis dezenas do Concurso 2.140 serão sorteadas hoje (6), às 20h, em São Paulo.
Acumulado, o prêmio da Mega-Sena deste sábado (6) está estimado em R$ 32 milhões. As seis dezenas do Concurso 2.140 serão sorteadas hoje (6), às 20h, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica do país ou pelo site de loterias da Caixa. A aposta mais simples custa R$ 3,50.
No sorteio da última quarta-feira (3) foram sorteadas as seguintes dezenas: 14 - 23 - 29 - 41 - 57 - 58.
Luto
Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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