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Agetrat divulga mudanças na linha de ônibus Popular Nova, em Corumbá

Thailla Torres

Publicado em 08/04/2019 às 16:12

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Servidores da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat), da Prefeitura de Corumbá, e funcionários da Viação Cidade Corumbá divulgaram nesta segunda-feira, as melhorias previstas em parte da rota de ônibus da linha Popular Nova.

A mudança, que entra em vigor na sexta-feira, será no retorno do trajeto. Ao sair do ponto final, localizado na praça do bairro Popular Nova, o ônibus irá descer direto a rua Cyríaco de Toledo até a Dom Pedro II, na sequência irá sentido oeste, em direção a rota que o ônibus fez na subida.

O motorista fará o mesmo percurso de subida, passando pelas ruas do bairro Aeroporto até chegar à Gonçalves Dias esquina com Cyríaco, onde irá fazer conversão à direita e uma quadra acima irá fazer conversão à esquerda na rua Monte Castelo. A partir desse ponto o ônibus seguirá seu caminho antigo de retorno, descendo a rua 21 de Setembro esquina com Monte Castelo.

Em torno de 200 mapas foram entregues dentro dos ônibus nesta manhã de segunda-feira. De acordo com a Agência de Trânsito todos cuidados com a divulgação da nova rota e mudança de pontos estão sendo tomadas para que realmente a mudança seja sentida positivamente pelos cidadãos.

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