Família intensifica buscas pelo agropecuarista Miguel Dorneles Pereira

Família reforça a procura pelo agropecuarista Miguel Dorneles Pereira, de 49 anos. Ele está desaparecido há quatro dias e foi visto pela última vez quando saiu de casa, em Dourados, cidade a 233 quilômetros de Campo Grande, na última sexta-feira (5).

Durante o fim de semana, as buscas mobilizaram o Corpo de Bombeiro e a PM com cães farejadores, drones e até helicóptero. "As buscas se intensificaram muito no fim de semana, porém hoje, o protocolo de 72 horas foi cumprido e não encontraram vestígios dele. O corpo de Bombeiros continuam as buscas no rio, mas não na mesma intensidade", explica Alecssandra Sayb, prima de Miguel.

Segundo ela, a família foi orientada a divulgar o desaparecimento, já que ele tomava remédios. "Bombeiros pediram que divulgássemos o máximo possível, pois existem várias possibilidades e nenhuma foi descartada. Ele pode estar perdido, por exemplo,", completa Alecssandra.

Na sexta-feira a camionete que do agropecuarista, que foi encontrada estacionada próxima a ponte sobre o Rio Dourados, na rodovia MS-379 sentido Laguna Carapã. Segundo Alecssandra, além do carro, foi encontrado um pé do sapato de Miguel, porém o celular não foi encontrado.

Casado e com três filhos, Miguel é de Ponta Porã, mas estava morando em Dourados. "Ele era atuante e querido por todos", conta a prima. A família pede que as informações sobre Marcelo sejam passadas para o irmão do agropecuarista, Mário Sérgio Pereira, que coordena as buscas em Dourados, pelo telefone (67) 9 9975-5601.