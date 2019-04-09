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Capacitação do programa Bolsa Família em MS começa nesta semana

Thailla Torres

Publicado em 09/04/2019 às 16:38

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Começa nesta sexta-feira a capacitação do Programa Bolsa Família em Mato Grosso do Sul. Mais de 230 pessoas dos 79 municípios, representando as três áreas, devem ser capacitadas em cinco oficinas até o dia 24 de abril, realizadas na Escola de Saúde Pública David Nasser, em Campo Grande.

Em 2017 o Bolsa Família atendeu, em média, mais de 126 mil famílias em MS, com recursos na casa dos mais de R$ 256 milhões. No ano passado foram mais de 129 mil famílias e os recursos somaram mais de R$ 262 milhões. O valor médio do benefício de transferência de renda em MS é de R$ 177,00 reais.

O objetivo do evento é instrumentalizar os trabalhadores da saúde, educação e assistência social, responsáveis pela execução das ações do Programa Bolsa Família em MS, de forma intersetorial, proporcionando a atualização de seus conhecimentos.

As oficinas terão como tema a importância de trabalhar a intersetorialidade buscando melhorias nos índices de acompanhamento da assistência social, saúde e educação.

Na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), o Programa Bolsa Família tem a coordenadora Romilda Ribeiro, assim como na Secretaria de Estado de Educação (SED), o coordenador Claudionor Diniz, e na Secretaria de Estado de Saúde (SES), a coordenadora Maria Aparecida Cruz.

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