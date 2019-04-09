Maio Laranja chega para combater o abuso e exploração sexual infantil

O próximo mês de maio foi escolhido pela Assembleia Legislativa para ações de conscientização com o objetivo de alinhar às atividades do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado no dia 18 do mês seguinte.

Dessa forma, o Deputado Estadual Herculano Borges, preocupado com o número crescente das notificações de abuso sexual e estupro de vulnerável em Mato Grosso do Sul, foi autor da Lei n° 5.118 instituída no calendário estadual como “Maio Laranja - Contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes”.



O objetivo da campanha é orientar as crianças e adolescentes sobre o que é abuso sexual, como prevenir e denunciar este tipo de crime que infelizmente aumenta a cada ano. Com o objetivo de dar maior amplitude às ações, serão realizadas palestras em todo estado, em parceria com a Capelania Escolar e psicólogos. Além disso, será disponibilizado conteúdo digital com linguagem apropriada para crianças pequenas, adolescentes e vídeo- aula para qualquer adulto que tenha interesse em adquirir conhecimento e defender esta nobre causa.



“A expectativa para a campanha deste ano é muito positiva, pois além da parceria do Projeto Nova, que vem desde o ano passado, confirmamos outras importantes, como da Capelania Escolar, psicólogos, secretarias de educação e câmaras de vereadores do nosso estado. Com certeza a abrangência será bem maior do que na edição de 2018”, explicou Herculano.