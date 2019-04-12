Quinta-feira Santa será ponto facultativo no Poder Executivo

Feriado
Decreto publicado nesta sexta-feira (12.4) no Diário Oficial do Estado estabelece ponto facultativo na Quinta-feira Santa (18.4).
No documento, assinado pelo governador Reinaldo Azambuja, fica declarado ponto facultativo para os órgãos e as entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, do expediente do dia 18 de abril de 2019.
O ponto facultativo não se aplica às unidades e aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.
Reinaldo Azambuja levou em consideração o feriado nacional do dia 19 de abril consagrado às comemorações da Paixão de Cristo e que não haverá expediente no dia 18 de abril no Poder Judiciário Estadual, no Tribunal de Contas Estadual e no Ministério Público Estadual.
Luto
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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