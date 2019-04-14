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Fisher-Price faz recall de quase 5 milhões de cadeirinhas de bebê

Há indícios de que as cadeiras provocaram cerca de 30 mortes em uma década

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/04/2019 às 07:44

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O grupo americano Mattel anunciou que vai fazer um recall de 4,7 milhões de cadeiras de balanço de bebê da marca Fisher-Price disponíveis no mercado mundial. A medida, anunciada sexta (12), foi tomada após indícios de que as cadeiras provocaram cerca de 30 mortes em uma década. O recall é para todas as unidades do modelo Rock'n Play Sleeper.

A empresa pede aos consumidores que adquiriram as cadeiras que entrem em contato pelo site para obter reembolso. Segundo a Mattel, a decisão de recall seguiu a orientação da Comissão de Segurança de Produtos para o Consumidor dos Estados Unidos.

“Considerando os incidentes relatados nos quais o produto foi usado [...] decidimos, em parceria com a Consumer Product Safety Commission (CPSC), que recall é a melhor ação", disse em comunicado a Fisher-Price.

No início de abril, a comissão emitiu uma advertência sobre o produto. Na advertência, o colegiado citou a morte de 32 crianças desde 2009, quando o produto começou a ser comercializado. De acordo com o comunicado, o uso da cadeira não é recomendado para bebês a partir dos 3 meses de vida, ou que já começaram a se movimentar sozinhos.

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