Fisher-Price faz recall de quase 5 milhões de cadeirinhas de bebê

Consumo
Há indícios de que as cadeiras provocaram cerca de 30 mortes em uma década
A empresa pede aos consumidores que adquiriram as cadeiras que entrem em contato pelo site para obter reembolso. Segundo a Mattel, a decisão de recall seguiu a orientação da Comissão de Segurança de Produtos para o Consumidor dos Estados Unidos.
“Considerando os incidentes relatados nos quais o produto foi usado [...] decidimos, em parceria com a Consumer Product Safety Commission (CPSC), que o recall é a melhor ação", disse em comunicado a Fisher-Price.
No início de abril, a comissão emitiu uma advertência sobre o produto. Na advertência, o colegiado citou a morte de 32 crianças desde 2009, quando o produto começou a ser comercializado. De acordo com o comunicado, o uso da cadeira não é recomendado para bebês a partir dos 3 meses de vida, ou que já começaram a se movimentar sozinhos.
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