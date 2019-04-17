Abertas inscrições para Processo Seletivo de Estagiários 2019 do MP/MS

O MPE/MS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o Concurso Público de estagiários de nível médio, graduação e pós-graduação em Campo Grande e nas cidades do interior do estado de Mato Grosso do Sul. As inscrições ficam abertas de 15 de abril de 2019 a 23 de junho de 2019 e devem ser feitas pelo site da Fapec: www.fapec.org/concursos.

Estão abertas vagas para os cursos de graduação em graduandos em Administração; Arquitetura e Urbanismo; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação/Jornalismo; Direito; Engenharia Ambiental ou Sanitária; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Geografia; Letras; Pedagogia; Psicologia; Publicidade e Propaganda; Segurança do Trabalho; Serviço Social; Tecnologia em Produção Multimídia.

Para o nível Superior/Pós-Graduação as vagas são para alunos em cursos de especialização, mestrado ou doutorado que sejam bacharéis em Direito ou graduados nas áreas de conhecimento de Administração; Análise, Projeto e Gerência de Sistemas; Ambiental; Arquitetura e Urbanismo; Ciências de Dados e Big Data Analytics; Compliance e Gestão de Risco; Comunicação/Jornalismo; Desenvolvimento de Sistemas; Desenvolvimento de Tecnologias Digitais; Desenvolvimento Mobile; Desenvolvimento Orientado a Objetos com Java; Design Instrucional; Economia; Engenharia Civil; Engenharia de Software; Engenharia Elétrica; Gestão em Tecnologia da Informação; História; Inteligência de Negócios – Business Intelligence; MBA em Projetos de Aplicações Digitais; Pedagogia; Segurança de Informação; Serviço Social e Tecnologias para Aplicação Web; Web Design.

A carga horária para os estagiários de nível superior/pós-graduação será de 30 (trinta) horas semanais, divididas em 6 (seis) horas diárias, das 12h às 18h e, excepcionalmente, em horário diverso, com a anuência do membro do Ministério Público, com bolsa-auxílio no valor de R$ 1.800,00

Para os estagiários de cursos de graduação em Direito, especificamente, carga horária de 20 (vinte) horas semanais, divididas em 4 (quatro) horas diárias, com bolsa-auxílio no valor de R$ 743,91 (setecentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos). Para os estagiários dos demais cursos de graduação que cumprirem 5 (cinco) horas diárias ou 25 (vinte e cinco) horas semanais, a bolsa-auxílio terá o valor de R$ 855,50 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Para efetivar a inscrição, o candidato deve fazer o pagamento da taxa até o dia 24 de junho. O valor da taxa é de R$ 20 para estudantes de nível médio, R$ 50 para candidatos de nível de graduação e R$ 100 para pós-graduação. Para solicitar a isenção do pagamento da taxa, o candidato deve assinalar a opção de isenção no momento da inscrição e anexar a documentação comprobatória no sistema.

As provas serão realizadas no dia 7 de julho nos 55 municípios de Mato Grosso do Sul com vagas para estagiário: Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquirai, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.