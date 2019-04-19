Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:08

Buscar

Últimas notícias
X

Cidadania

No Uruguai, MS participa de debate sobre direitos de mulheres indígenas e afrodescendentes

A oficina teve como objetivo gerar uma instância de capacitação e fortalecimento

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/04/2019 às 07:39

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Representando o Coletivo de Mulheres Negras do Mato Grosso do Sul  “Raimunda Luzia de Brito”, a Subsecretária de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, Ana José Alves, participou da Oficina de fortalecimento dirigida a representantes de organizações de mulheres afrodescendentes e indígenas do Mercosul. Evento que ocorreu durante o Encontro Regional de representantes da Reunião de Ministras e Altas Autoridades da Mulher (RMAAM), Reunião de Autoridades sobre Povos Indígenas (RAPIM) e Reunião de Autoridades sobre os Direitos dos Afrodescendentes (RAFRO), em Montevidéu.

A oficina teve como objetivo gerar uma instância de capacitação e fortalecimento dirigida especialmente a mulheres afrodescendentes e indígenas das regiões representadas, em que se proporcionem ferramentas para a defesa e promoção de seus direitos humanos. “No encontro buscamos identificar as barreiras e obstáculos que experimentam as mulheres indígenas e afrodescendentes para exercer os planos de direito, além de formular recomendações e propostas para incorporar políticas de igualdade de gênero dentro do Mercosul”, ressalta a Subsecretária Ana José.

Tanto o Encontro Regional como a Oficina são atividades do projeto de cooperação entre a RMAAM e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), denominado “Proposta de uma Estratégia Regional de Desenvolvimento Sustentável para mulheres afrodescendentes e indígenas do MERCOSUL”.  O projeto é executado pela RMAAM e é coordenado pelo Instituto Nacional de Mulheres, do Uruguai.

“O evento é importante porque reuniu mulheres de diversos países da América do Sul e possibilitou uma discussão aprofundada sobre a situação da mulher indígena e afrodescendente no âmbito do Mercosul. Além disso, favorece o intercâmbio sobre a realidade dessas mulheres em seus países”, afirmou a Secretária Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Sandra Terena.

O Brasil enviou quatro representantes  para o encontro regional, sendo 2 representantes da RMAAM, 1 representante da RAPIM e 1 representante da RAFRO. “Foi fundamental a participação do nosso Estado. Mato Grosso do Sul destaca-se no cenário nacional pela ampla população indígena e negra. Falando mais profundamente sobre o movimento negro, começamos nossas ações no ano de 1985, com a fundação do Grupo TEZ e anos para frente em 1995 a criação do Coletivo de Mulheres Negras. Desta forma, participamos ativamente de colegiados nos municípios, estado e a nível nacional, projetando nossas trajetórias de lutas ao enfrentamento a discriminação racial. Queremos e vamos sair da invisibilidade no tocante da sociedade civil”, conclui Ana José.

A intenção do Encontro foi formular recomendações e propostas para incorporar a perspectiva étnico-racial nas políticas públicas voltadas às mulheres.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Publicidade

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo