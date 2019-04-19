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Clima

Veja a previsão do tempo para municípios turísticos do Estado

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/04/2019 às 09:06

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O clima está favorável para quem vai aproveitar o feriado da Semana Santa viajando pelo Mato Grosso do Sul. Mergulhar nas águas cristalinas de Bonito, Jardim e Bodoquena; curtir o Pantanal de Corumbá e Ladário; ou praticar o ecoturismo em Costa Rica, Alcinópolis e Rio Verde são opções de passeio para os sul-mato-grossenses mesmo com possibilidade de chuvas isoladas pelo Estado.

Em Mato Grosso do Sul, perderam força as pancadas de chuvas na última quarta-feira (17) – elas só continuam ocorrendo no Noroeste e Norte do Estado. A massa de ar mais estável e seca entra pelo Sul e Sudoeste do Estado abaixando a umidade especialmente à tarde. As informações são do meteorologista Ernesto Alvin Grammelsbacher, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta quinta-feira (18) o sol predominou. Ocorreram névoa seca e baixa umidade do ar à tarde especialmente no Sul e Sudeste do Estado. Na sexta-feira (19), o sol predomina e a baixa umidade do ar à tarde atingirá índices de 25% no Sul e no Leste. O sábado (20) será dia de sol com poucas nuvens e baixa umidade, exceto no Noroeste, onde podem ocorrer chuvas isoladas à tarde.

A temperatura está agradável na região de Bonito, Jardim e Bodoquena. Os termômetros devem se manter entre 20°C e 34°C durante todo o feriado prolongado. Não há previsão de chuva para essa região. Na área do Cerrado Pantanal (municípios do Norte), o tempo vai contribuir para aqueles que preferem ficar em meio a natureza. O calor deve oscilar entre 22°C e 33°C.

No Pantanal, clima estável promete fazer a alegria de quem gosta de pescar à beira rio ou passear de barco. Corumbá e Ladário devem registrar temperaturas de 22°C a 35°C. Turistas adeptos à atividade esportiva devem ficar atentos às novas regras de pesca divulgadas pela Polícia Militar Ambiental (PMA). A cartilha educativa orienta como deve ser praticada a pescaria, para que não haja agressão ao meio ambiente.

Com diversas alternativas de trilhas, morros, cachoeiras e rios, Aquidauana e Miranda, também na região do Pantanal, agradam turistas e moradores. Por lá, chuvas isoladas durante o feriado da Semana Santa não devem estragar o lazer e a aventura de quem gosta de ficar horas curtindo a natureza. Os termômetros devem registrar a mínima de 24°C e a máxima de 35°C.

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