Mega-Sena acumulou de novo e pode pagar R$ 90 milhões no próximo sorteio

Loterias
A Mega-Sena voltou a acumular no sorteio deste sábado (20), realizado em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. A bolada acumulada para o próximo sorteio que acontece na quarta-feira (24) é de R$ 90 milhões. Confira as dezenas sorteadas: 07 – 16 – 21 – 33 – 55 – 60
Na quina 188 apostas faturaram R$ 21.418,23, cada, enquanto na quadra outras 10.251 faturaram R$ 561,14. As apostas para o próximo sorteio devem ser feitas até às 18h (de MS). Para jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro.
O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia.
O serviço funciona das 7h às 21h (MS), exceto em dias de sorteios (quarta e sábado), quando as apostas se encerram às 18h, retornando às 20h para o concurso seguinte.
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