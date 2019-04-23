Rubens Catenacci, um dos maiores pecuaristas de MS, morre no PR

Um dos maiores pecuaristas de Mato Grosso do Sul, Rubens Catenacci, dono da Fazenda 3R, localizada no município de Figueirão, nesta desta terça-feira (23) em Curitiba (PR). Ele estava internado com enfisema pulmonar e devido a uma pneumonia seu estado de saúde se agravou.

O pecuarista era um dos principais nomes do agronegócio no Brasil. Segundo o site MS Todo Dia, em agosto do ano passado, foi premiado em Minas Gerais com o Mérito Expogenética da Associação Brasileira dos Criados de Zebu (ABCZ), como o melhor produtor de carne zebu do país.

Especialista em estratégias que ligam genética, manejo, nutrição e Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF), Rubens já recebeu vários outros prêmios, tais como melhor criador de bezerros do Brasil, tanto pela Beef Point, quanto pela Beef Expo. O corpo de Rubens será velado e sepultado em Curitiba.