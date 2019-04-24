Funcionário debocha de currículos em vídeo, gera revolta nas redes e é demitido

Enquanto 13 milhões de pessoas estão desempregadas no país , um funcionário de Campo Grande, a 137 quilômetros de Aquidauana, gravou um vídeo debochando de currículos que ele deveria analisar e postou as imagens nas redes sociais, expondo candidatos. A atitude repercutiu mal entre internautas, que criticaram a postura do rapaz e comunicaram a empresa, da qual ele foi demitido.

A empresa Avante Energia, de prestação de serviços em instalações elétricas, informou, nesta quarta-feira, que o funcionário não faz mais parte do seu quadro de colaboradores. Disse ainda que não compactua com a atitude tomada por ele, frisando que "não tolera atitudes de quebra de sigilo das informações".

A Empresa Avante Energia e Serviços não tinha conhecimento do vídeo postado, agradecemos a informação. Não compactuamos com a atitude tomada pelo funcionário que usou sua rede social particular postando vídeos e fotos sem autorização da empresa. A empresa Avante através do seu representante legal informa que não tolera atitudes de quebra de sigilo das informações e não tem a prática de utilizar redes sociais, mediante ao exposto informamos que o funcionário já não faz mais parte do nosso quadro de colaboradores", afirma o comunicado da empresa.

Embora tenha pedido desculpas nesta terça-feira, num outro vídeo (que já foi apagado), as críticas à forma como o ex-funcionário lidou com pessoas em busca de trabalho continuaram.

"Apagou o pedido de desculpas. Deu tantas dicas bacanas, podia ter feito o vídeo sem humilhar as pessoas! A lei do retorno é linda, pois agora ele que vai mandar currículo!", afirmou um usuário do Facebook. (Com informações