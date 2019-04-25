Governo confirma edital do concurso dos bombeiros e PM para próxima semana

O concurso público do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Mato Grosso do Sul deve ter novo edital lançado na próxima terça-feira (30) contendo o cronograma de realização dos exames de aptidão física, conforme informa a SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), responsável por gerir o certame.

A reportagem entrou em contato com a SAD e a resposta foi de que a publicação contendo as informações será feita no Diário Oficial do Estado. A pasta ainda explica que o edital “possibilitará a adequada preparação dos candidatos para a realização das últimas fases e etapas que integram os respectivos certames'.

Em janeiro deste ano, a SAD havia informado que daria início ao planejamento logístico para a realização do TAF (Teste de Aptidão Física), processo que duraria cerca de 40 dias, mas o prazo acabou expirando no dia 11 de março e desde então, o concurso ficou estagnado e sem atualização.

O concurso público de provas para ingresso no curso de formação da Polícia Militar oferece 450 vagas, sendo 388 para o cargo de soldado, 50 vagas para oficial combatente e 12 vagas para oficial de saúde. Já o concurso do Corpo de Bombeiros tem disponibilidade 200 vagas, sendo 153 para o cargo de soldado, 23 para oficial, 12 para oficial de saúde, e 12 vagas para oficial especialista.