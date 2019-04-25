Principal rua de Corumbá passa por reforma para serviços de drenagem e pavimentação

Uma das principais ruas que cortam Corumbá de leste a oeste, a Joaquim Murtinho está passando por uma reforma. Estão sendo feitos serviços de drenagem profunda, drenagem superficial, e o asfalto antigo está sendo retirado para a colocação de novo pavimento. A rua Joaquim Murtinho está inclusa no projeto que vai reformar completamente 91 quadras de asfalto no município, com orçamento total de R$ 14 mi.

A drenagem profunda muitas vezes exige a utilização de explosivos para escavação, já que Corumbá tem um solo calcário composto por muitas rochas que as máquinas não conseguem quebrar.

Ao todo a reforma da Joaquim Murtinho será feita em 14 quadras e vai facilitar o tráfego na via que tem uma alta concentração de empresas que trabalham com cargas para exportação. A expectativa é de que a conclusão da obra aconteça em quatro meses, já com toda a infraestrutura necessária.

Outra rua que está passando por uma transformação completa é a Cabral. O binário consiste em transformar as ruas em mão única. A Colombo deve ser a rua de tráfego no sentido oeste a leste, ou seja, sentido Aeroporto/Ladário. Já a Cabral terá tráfego de leste a oeste, vindo de Ladário para o Aeroporto.