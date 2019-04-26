Exército abre contratações em 3 cidades de MS, com salário de até R$ 7 mil

Oprtunidade
As vagas são para Campo Grande, Dourados e Corumbá.
O Exército Brasileiro está com inscrições abertas para contratação em 3 cidades de Mato Grosso do Sul, 1 de Mato Grosso e outra de Goiás. São vagas para militares temporários nas áreas de enfermagem e fisioterapia, com salários de até R$ 7 mil, mais benefícios. A 9ª Região Militar não informa a quantidade de vagas. As vagas são para Campo Grande, Dourados e Corumbá.
Mulheres e homens podem se candidatar aos postos de Oficial Técnico Temporário. Os interessados devem fazer inscrição pela internet entre 29 de maio e 10 de junho. Os que cumprirem os requisitos dessa primeira etapa, com documentação correta, depois serão chamados para entrevista e avaliação curricular, presencial.
Há vagas para os graduados com ensino superior nas áreas de Enfermagem, comPós-Graduação em Auditoria Hospitalar e Fisioterapia, desde que possuidores de curso de carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas em Reeducação Postural Global(RPG) e Pilates.
Outras informações estão disponíveis no site da 9ª Região Militar.
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