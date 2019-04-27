Sábado amanhece com sol em Aquidauana e máxima pode chegar aos 35°C

Clima
A previsão é de calor para todo sábado em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia amanheceu parcialmente nublado, mas há pouca probabilidade de chuva no município.
Com ventos moderados, a previsão é de mínima de 23°C e máxima de 35°C.
Luto
Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS