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Governo de MS retoma concurso da PM e Bombeiros e provas serão em maio

Renan Nucci

Publicado em 30/04/2019 às 07:38

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 Depois de ser suspensa duas vezes, a fase final dos concursos da PM (Polícia Militar) e Bombeiros Militar será retomada pelo Governo do Estado no próximo mês. O cronograma do processo será publicado no Diário Oficial do Governo Estadual na terça-feira (30). Conforme informado ao Campo Grande News pelo secretário da SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), Roberto Hashioka, o TAF (Teste de Aptidão Física) está marcado para os dias 25 e 26 de maio.

A data inicial para o exame estava prevista para acontecer entre os dias 8 e 12 de dezembro de 2018. A primeira suspensão foi justificada pelo governo ‘por motivos de ordem técnica e de força maior’.

O segundo adiamento aconteceu no dia 3 de janeiro deste ano e foi justificado pela falta de pagamento do contrato. O governo admitiu a dívida de R$ 900 mil. Em janeiro deste ano, o Governo do Estado afirmou que já havia pago 85% do valor total do contrato para a Fapems e que o restante entraria no orçamento de 2019. O contrato é de R$ 6,1 milhões e já foram pagos R$ 5,2 milhões.

A expectativa do Governo era de retomar o cronograma do processo no início de março, como foi dito pelo titular da SAD em janeiro ao Campo Grande News.

Decisão judicial - Ao todo, o concurso ofereceu 388 vagas para soldados e 62 vagas para oficiais. Foram 34.039 inscritos para vagas de soldado, 2.086 para oficial combatente e 221 para as vagas de oficial especialista.
Ao longo do processo o certame sofreu alterações. A 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande determinou que os editais fossem republicados sem a discriminação de vagas por gênero. A decisão acatou pedido do MPMS (Ministério Público Estadual) que questionou o número que limitava as vagas de mulheres.

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