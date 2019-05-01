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Após pedir prorrogação de abono, governo ouve Capitão Contar e concede prazo

O abono será prorrogado por 60 dias, período de abril e maio

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/05/2019 às 10:02

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O deputado estadual Capitão Contar (PSL), usou a tribuna da ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) na última quinta-feira (25), quando pediu um prazo ao Governo do Estado para que abono salarial dos servidores estaduais fosse concedido, enquanto, houvesse as negociações do reajuste. Nesta segunda-feira (29), o parlamentar, acompanhado de demais membros da Comissão da Casa de Leis e os representantes das categorias interessadas estiveram junto ao Governo para levar as reivindicações. Fato que foi atendido pelo poder executivo e o prazo foi prorrogado por 60 dias.

“Este foi o primeiro passo para atender as categorias que está há quatro anos sem reajustes. Muitos deles têm salários abaixo do mínimo, por conta de diversos descontos em folha. E o valor, pode parecer pouco, mas para muitos servidores é o essencial, seja para pagar a comida, as contas ou mesmo a casa onde mora”, disse o parlamentar.

O abono será prorrogado por 60 dias, período de abril e maio, ocasião em que as conversas sobre o reajuste continuarão junto ao poder executivo. “O governo fez um esforço, assim como todos nós estamos fazendo. Acredito que uma boa gestão é feita com participação, cooperação e atendimento para a população de Mato Grosso do Sul”, enfatizou o Capitão Contar, ao sair da reunião.

 

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