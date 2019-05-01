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Dia do Trabalhador

Papa Francisco diz que desemprego é tragédia mundial

Papa flou sobre o cenário atual neste feriado

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/05/2019 às 08:29

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O papa Francisco definiu hoje (1º) o desemprego como uma tragédia mundial e pediu a intercessão de São José por aqueles que perderam o emprego ou não conseguem encontrá-lo.

Ao final da Audiência Geral na Praça São Pedro, diante de milhares de fiéis, o pontífice fez votos de que a figura de São José, “o humilde trabalhador de Nazaré, nos oriente em direção a Cristo, sustente o sacrifício daqueles que praticam o bem neste mundo e interceda por aqueles que perderam o próprio emprego ou não conseguem encontrá-lo, uma tragédia mundial nesses tempos”.

*Com informações da rádio pública do Vaticano

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