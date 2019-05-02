Menina de 7 anos morre com suspeita de dengue em Mato Grosso do Sul

A morte de uma menina de 7 anos, no Hospital da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores Públicos), em Campo Grande, nesta quarta-feira, é investigada por suspeita de dengue. Conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a Unidade de Resposta Rápida acompanha o caso junto com o hospital. O Campo Grande News apurou que ela é filha de um sargento do Corpo de Bombeiros.

Conforme boletim epidemiológico, a doença matou 14 pessoas neste ano em Mato Grosso do Sul. Seis óbitos confirmados foram em Campo Grande, sendo três crianças e três idosos. Até 24 de abril, o Estado contabilizou 26.533 notificações da doença.

Com a situação de emergência decretada em março, a prefeitura pede R$ 28 milhões ao Ministério da Saúde para enfrentar a epidemia de dengue.