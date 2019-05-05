Detran-MS alerta: maio é mês de pagar licenciamento de placa final 3

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que começa neste mês de maio, o período para o pagamento do licenciamento de veículos com placas de final 3.

Para pagar o licenciamento, o usuário precisa emitir a guia em qualquer agência ou mesmo pelo site www.detran.ms.gov.br com possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou em bancos conveniados.

Este ano é que os contribuintes não receberão as guias de cobrança em casa, caso queiram receber o documento em seu endereço após o pagamento, basta optar pela vantagem clicando na opção na hora de solicitar a guia.

Para isso, é imprescindível que o proprietário do veículo tenha seu cadastro atualizado junto ao Detran-MS. Dessa forma, o documento será entregue pelos Correios mediante o pagamento de taxa de correspondência, que deverá ser paga juntamente com a guia.