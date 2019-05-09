Governo inaugura ampliação do presídio de Coxim nesta quinta-feira

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), realiza nesta quinta-feira (9.5) a solenidade de inauguração da ampliação de Estabelecimento Penal Masculino de Coxim (EPMC).

As obras possibilitaram aumento de 144 vagas para o regime fechado e foram executadas por meio de trabalho conjunto entre o Governo do Estado, através da Agepen, e o Tribunal de Justiça, por meio da Vara Criminal – Infância e da Juventude de Coxim, e também do Conselho de Segurança do município. Ao todo, foram construídos 340 m² de área, com 11 celas comuns, duas disciplinares e solário. Além disso, também foi construída uma área destinada a cursos.

Os trabalhos foram realizados com aproveitamento da mão de obra prisional e compreenderam, ainda, melhorias estruturais para a unidade de regime semiaberto de Coxim. O investimento total foi de cerca de R$ 620 mil, entre recursos do Governo, Conselho de Segurança e Poder Judiciário, além de investimentos próprios.

A solenidade de inauguração e entrega da obra terá início às 10h30 e contará com a presença do diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, entre outras autoridades.

O Estabelecimento Penal de Coxim está localizado na Rua Tancredo Neves nº 730 – Bairro Flávio Garcia.