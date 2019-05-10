Corumbá e Ladário firmam compromisso para implantar aterro sanitário

As prefeituras de Corumbá e Ladário, na manhã desta sexta-feira, 10 de maio, firmaram o compromisso de instituírem as Comissões Especiais de acompanhamento para implantação do Aterro Sanitário que será gerido pelo Consórcio Público Intermunicipal para Gestão Associada de Aterro Sanitário para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região do Pantanal dos Municípios.

O Aterro Sanitário atenderá as duas cidades e sua implantação atende ao disposto na Lei nº 12.305/2010, que trata da Politica Nacional de Resíduos Sólidos e outros regulamentos específicos.

Diante disso, o Município de Corumbá dará seguimento aos projetos executivos e a finalização do Termo de Referência visando iniciar os procedimentos licitatórios, visto que já foram aprovados pelo FONPLATA, tendo, inclusive disponibilizado recursos para o avanço dessas tratativas.

O aterro será construído em Ladário, em uma área de cerca de 70 hectares localizada na região próxima ao posto fiscal Lampião Aceso.