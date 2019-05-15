Governo convoca candidatos de concursos da Polícia Militar e Bombeiros para TAF

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (15.5) traz a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso oferta 450 vagas na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e 200 para o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul (CBMMS).

O TAF ocorrerá nos dias 25 e 26 de maio e será realizado na Universidade Uniderp Agrárias, com endereço na Rua Alexandre Herculano, n. 1400, bairro Taquaral Bosque. Recomenda-se que os candidatos se apresentem no local com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto no edital, tendo em mãos o mesmo documento de identificação utilizado na inscrição e trajando vestes apropriadas para a prática de atividade física.

Com caráter eliminatório o exame de capacidade física será realizado em Campo Grande e aplicado por profissionais habilitados, sob a responsabilidade da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), e supervisionado pela Comissão Organizadora, em conjunto com uma Comissão Técnica designada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS). Toda a atividade será registrada em áudio e vídeo.

A relação nominal dos candidatos que farão o TAF será publicada em edital específico no dia 20 de maio, contendo os nomes dos já habilitados para a fase, bem como os considerados inaptos no Exame de Saúde, e que obtiveram parecer favorável da justiça para prosseguir no certame.

Assinam a publicação o Secretário de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, o Secretário de Justiça e Segurança Publica, Antonio Carlos Videira, o Comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta, e o Comandante do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, coronel Joilson Alves do Amaral.

Os editais completos podem ser conferidos a partir da página 3 da edição nº 9.902 do DOE.