Proposta prevê utilização de materiais biodegradáveis a copos e canudos em MS

Por um mundo mais sustentável, o deputado Neno Razuk (PTB) apresentou um Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de copos e canudos biodegradáveis em todo estabelecimento comercial e organização públicas ou privadas de Mato Grosso do Sul, que os fornecerem gratuitamente.

A proposta apresentada nesta quinta-feira (16) especifica que entende-se por materiais biodegradáveis “aqueles elaborados a partir de matérias orgânicas e não oriundos de polímeros sintéticos fabricados à base de petróleo”. O deputado justificou que um utensílio feito de plástico demora de 200 a 400 anos para se decompor, segundo pesquisa da Universidade Federal de São Carlos e que para produzir um único copo de plástico utiliza-se até 3 litros de água.

“Muitas vezes utilizamos o copo uma única vez e depois ele é descartado. E o canudo representa 4% de todo lixo plástico do mundo, sendo utilizado em média quatro minutos. Sendo assim esse projeto é um ponta pé inicial e efetivo para mudança de hábito de toda a população”, argumentou o deputado Neno Razuk. O projeto agora segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).