Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:14

Buscar

Últimas notícias
X

Agronegócio

Produtores de MS são conscientes da importância do vazio sanitário e Calendário de plantio

Renan Nucci

Publicado em 20/05/2019 às 11:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Dados apresentados na semana passada durante reunião do Comitê Estadual de Controle da Ferrugem Asiática da Soja mostram que os produtores rurais de Mato Grosso do Sul estão conscientes da importância do vazio sanitário da soja e do calendário de plantio.

Durante a reunião foi relatado que da amostra de fiscalização de 25% da área plantada – cerca de 2,8 milhões de hectares – o índice de autuações foi baixo, de apenas 1%. O vazio sanitário da soja será de 15 de junho a 15 de setembro e o calendário de plantio vai até o dia 31 de dezembro deste ano. O levantamento foi feito pela Agência de Defesa Sanitária Vegetal e Animal (Iagro), relativos as safras da soja 2017/2018 e 2018/2019.

Outra preocupação levantada durante a reunião do Comitê foi com o país vizinho, Paraguai, que não desenvolve a mesma metodologia de vazio sanitário, aumentando o potencial de inoculo (esporos) a cada safra, já que estes são trazidos pelos ventos.

Sob outra ótica, a disponibilidade de novos fungicidas eficientes, aliado a resistência desenvolvida pelo fungo causador (Phakopsora Pachyrhizi) aos produtos disponíveis no mercado, são fatores de preocupação dos especialistas.

O grupo ressaltou a importância do trabalho de fiscalização desenvolvido pelo Iagro, em convênio com a Superintendência de Agricultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nas últimas safras.

Para o coordenador de Agricultura da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Fernando Nascimento, “não obstante o comportamento dos produtores sul-mato-grossenses, a doença é séria e pode comprometer a produção de soja em Mato Grosso do Sul e no Brasil, por isso o Comitê deliberou que as medidas adotadas devem ser mantidas, aperfeiçoadas e integradas com outras que a pesquisa científica gerar para minimizar e controlar a doença”.

Ao concluir o encontro, Fernando destacou a participação de representantes do Estado, no próximo dia 30 de maio, em Brasília, no evento que discutirá este tema, sob a coordenação do Senar e do Ministério Agricultura e Abastecimento.

O Comitê é um órgão técnico composto por representantes da Semagro, Embrapa, Agraer, Iagro, SFA/MAPA, UCDB, OCB/MS, CREA/MS, Famasul/Senar, Aprosoja, Fundação MS, Fundação Chapadão.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Publicidade

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo