Morre Adierson, um dos principais defensores da causa indígena em MS

Morreu ontem, na Santa Casa de Campo Grande, Adierson Venâncio, de 50 anos, um dos principais defensores dos índios em Mato Grosso do Sul e um dos criadores do CMDDI (Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas). Ele havia sofrido acidente no último dia 12, Dia das Mães, na Capital.

Ele era presidente da Casai (Casa de apoio à Saúde do Índio), foi o idealizador dos Jogos Indígenas Urbanos e conseguiu inseri-los no calendário oficial da Fundesporte. Foi Coordenador de Assuntos Indígenas do município de Campo Grande na gestão Bernal.

Foi cacique e responsável pela entrega do loteamento e aldeia urbana Tarsila do Amaral, assessor parlamentar na Câmara de Vereadores de Campo Grande e considerado uma das maiores e mais influentes lideranças indígenas de Campo Grande. Foi o candidato indígena mais votado nas eleições para vereador até hoje.